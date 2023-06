Primavera, playoff Fiorentina-Roma: formazioni ufficiali, torna Martinelli

Allo stadio 'Ricci' di Sassuolo va in scena Fiorentina-Roma, primo turno della Fase Finale del Campionato Primavera 1 TIM 2022/2023. I viola di Aquilani vanno a caccia della qualificazione alla semifinale scudetto contro il Torino, in programma martedì 6 sempre a Sassuolo. Per riuscirci dovranno vincere o pareggiare contro i giallorossi di Guidi. La Fiorentina può contare sulla miglior posizione in campionato per passare il turno, dunque anche il pareggio nei 90 minuti (non si giocheranno supplementari e/o rigori) è un risultato utile per centrare l'obiettivo. In casa viola manca Toci, infortunato, mentre torna a disposizione Martinelli.