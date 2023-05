Primavera, Fiorentina-Juventus LIVE dalle 13: formazioni ufficiali

Al 'Torrini' di Sesto Fiorentino si gioca Fiorentina-Juventus, trentaquattresima e ultima giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023. I viola di Aquilani oggi hanno un solo obiettivo: fare più punti del Torino, atteso dal confronto casalingo con un Empoli senza più obiettivi, per prendersi il secondo posto e volare direttamente alle semifinali scudetto. Altrimenti sarà terzo posto e i viola se la vedranno con la sesta classifica nei playoff, con la possibilità di contare su vittoria e pareggio per qualificarsi. Di fronte i bianconeri di Montero, travolti all'andata, ma ora impegnati a difendere il quarto posto per avere un buon posizionamento negli spareggi. LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1