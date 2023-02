LIVE! Primavera, Empoli-Fiorentina: calcio d’inizio, negli azzurri c’è Tonelli

Al 'Petroio' di Vinci si gioca Empoli-Fiorentina, diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1 2022/2023. I viola di Aquilani sono in un buon momento e cercano punti nel derby per continuare la corsa ai piani alti della classifica. Ma occhio agli azzurri di Buscè, che nel 2023 hanno sbagliato solo una partita in campionato e piano piano stanno abbandonando i bassifondi. LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1