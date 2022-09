LIVE – Fiorentina – Verona 1-0: si sblocca l’attacco gigliato!

La Fiorentina, dopo il secondo k.o. consecutivo rimediato in settimana ad Instanbul contro il Basaksheir, deve tornare ad assaporare la vittoria per scongiurare la crisi, ma per farlo dovrà superare oggi tra le mura amiche il Verona di mister Cioffi, distante in classifica una sola lunghezza dai viola. Fischio d'inizio previsto per le 15.00, in un Franchi che vuole essere il dodicesimo uomo in campo per consentire ai gigliati di ottenere nuovamente i tre punti nonostante i problemi in difesa dovuti ai tanti, troppi infortuni.