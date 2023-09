Genk-Fiorentina, Conference League: segui con noi il live della partita

Genk-Fiorentina, la diretta live della prima partita di questa stagione dei viola in Conference League, valevole per la fase a gironi

LEGGI LE STATISTICHE DELLA GARA IN TEMPO REALE | La Fiorentina è attesa alla prima vera partita di Conference League di questa stagione quest'oggi alle 18:45, in Belgio contro il Genk. Inizia dunque la fase a gironi della competizione, con i viola che dopo la sfida di oggi sono attesi a due partite di fila in casa con Ferencváros e Cukaricki. Arbitra l'incontro la francese Frappart che viene così descritta dall'ex arbitro Giampaolo Calvarese. | SEGUI IL RISULTATO LIVE DI FERENCVAROS-CUKARICKI NELLA PARTE SOTTOSTANTE ALLA DIRETTA TESTUALE OPPURE CLICCANDO QUI