Fiorentina-Parma Under 16: segui con noi il LIVE su Violanews.com

Fiorentina-Parma semifinale scudetto di ritorno Under 16 al Bartolozzi di Scandicci: segui la diretta testuale della gara con noi

Dopo il pareggio a reti inviolate della semifinale di andata valevole per lo scudetto Under 16, tornano in campo al Bartolozzi di Scandicci Fiorentina e Parma, che si giocheranno il passaggio alla finale contro la vincitrice tra Roma e Milan. Il fischio d'inizio della partita è alle ore 15:00, segui con noi il LIVE su Violanews.com.