Fiorentina-Cremonese LIVE: la semifinale di ritorno. Calcio d’inizio alle 21

Ci siamo, arriva una delle partite più importanti della stagione viola. La Fiorentina ospita al "Franchi" la Cremonese nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo il successo per due reti a zero nella gara d'andata. La finale è lì, ad un passo. Italiano non vuole fallire e dopo gli ultimi risultati non entusiasmanti cerca la massima concentrazione e il massimo impegno da parte di tutti i suoi ragazzi.