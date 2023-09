Kovac: “Sarà un onore giocare contro squadre come la Fiorentina”

Stefan Kovac, centrocampista del Cukaricki è intervenuto al canale ufficiale del club serbo, parlando del sorteggio capitato alla sua squadra in Conference League nel girone F, dove ci sarà anche la Fiorentina. Queste le sue parole: “Non possiamo pensare al sorteggio di Conference League. Volevamo giocare in Europa e non potevamo scegliere i nostri avversari. Certo che poteva essere più facile, questo gruppo è senza dubbio a livello dell'Europa League. Sarà un onore e un piacere giocare contro squadre del genere, e non rinunciamo alle nostre ambizioni. Il nostro desiderio è quello di trovare più punti possibili in Europa”.