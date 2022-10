Italiano (Conf): “Jovic, spirito diverso. KO Igor? Spero fermato in tempo”

Vincenzo Italiano dalla sala stampa di Edimburgo

Redazione VN

Vincenzo Italiano nella conferenza stampa del dopo gara commenta così la vittoria della Fiorentina sugli Hearts:

"Felici per aver ottenuto una vittoria in trasferta. Siamo stati bravi, dovevamo approcciare la partita in modo feroce. Il secondo gol ha indirizzato la gara. Bravi anche ad amministrare dopo l'espulsione. Dovevamo andare forte fin dal primo minuto e lo abbiamo fatto. Da questa partita dobbiamo trarre tantissime situazioni positive. Era da un po' che non segnavano gli attaccanti. Deve darci fiducia e forza, da domani dovremo pensare alla prossima partita contro la Lazio. Spero che ci lasci tantissimo e mi auguro serva per i prossimi impegni".

Kouame e Jovic

"Kouame? Contento per lui ha un atteggiamento da giocatore e uno spirito di squadra importante. Si mette a disposizione ovunque ed è giusto che chi si comporta così venga ripagato. Ha fatto un gol che avevamo preparato alla vigilia. Siamo felici tutti perché ne avevamo anche discusso". Jovic? "Sono contento di questa continuità che abbiamo avuto nei 90 minuti perché loro a fine primo tempo hanno avuto un'occasione che avrebbe potuto rendere la partita pericolosa. Questo dimostra che tutti sono entrati concentrati e con la voglia di vincere. Sapevamo di giocarci tanto oggi e siamo stati bravi ad ottenere ciò che abbiamo ricercato. Jovic conferma i 20 minuti di Bergamo, dove ha mostrato uno spirito diverso. Oggi ha confermato una crescita, mi auguro che sia un inizio e spero che sia un toccasana per lui. Sono contento della conferma di quello che aveva fatto vedere. Deve tornare a sorridere, non è facile ma siamo all'inizio e può succedere di tutto. Mi auguro che da qui in avanti sia sempre un crescendo e che confermi questa condizione tutte le settimane. Abbiamo bisogno di lui sicuramente.

Gli altri singoli

Igor? Ha sentito indurire dietro, mi auguro che lo abbiano fermato in tempo. Mandragora? Bravi tutti a dare disponibilità. Quando si tratta di stazionare in posizioni diverse bisogna essere bravi. Lui ha nelle sue capacità di poter giocare in più ruoli. Bravo lui e bravi tutti quelli che hanno queste capacità. Spesso una squadra ha bisogno di queste situazioni. Cito anche Terzic che ha giocato a destra mettendo anche un assist. Grandissima disponibilità che fa bene al gruppo e alla squadra".

Sulla Conference League

"Un risultato negativo poteva compromettere tutto. Eravamo partiti a rallentatore contro il Riga. Oggi eravamo obbligati a questa prestazione. Abbiamo giocato con grande qualità. Kouame e Jovic hanno queste giocate nelle corde, ci permettono di creare scompiglio nelle difese avversarie. Fino ad oggi ci era mancato, ma speriamo che questa vittoria ci lasci tanto. I ragazzi sono stati maturi questa sera".