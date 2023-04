Il viaggio dei (circa) 500: aereo, treno e fatica per seguire la Viola a Poznan

Scalo e fatica

In tanti, dopo che il numero minimo per organizzare un charter non è stato raggiunto, sono pronti a partire dalle città più disparate (molti partiranno da Bologna, altri da Milano), qualcuno direttamente giovedì mattina, qualcuno allungherà la trasferta per abbinare la passione viola ad una mini vacanza in Polonia. Moltissimi hanno scelto di arrivare in aereo nella capitale Varsavia, a 300 km da Poznan, e poi proseguire con un viaggio di tre ore in treno. Sarà occupato un terzo del settore ospiti, visto che i biglietti disponibili erano 1.500. Un netto miglioramento rispetto ai 175 del novembre del 2015, data dell'ultimo precedente, ma allora era la fase a gironi dell'Europa League, qui invece è la competizione inferiore, ma ci si gioca la semifinale. E c'è in palio la storia.