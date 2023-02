I numeri non mentono, o forse si? La Fiorentina in Europa si scopre grande

I numeri

La Fiorentina è la rappresentazione di chi non crede nei dati numerici. Infatti la viola è seconda come possesso palla, e tocchi in area avversaria. Tocchi che non si concretizzano in gol e che portano a contropiedi subiti. Poi è seconda per tiri tentati, ma settima per Expected Goals. In coppa la solfa è la stessa, dove però la viola vince e segna molto, con Jovic capocannoniere della competizione a 6 gol. Anzi il possesso palla aumenta addirittura. Oggi potrebbe arrivare la sesta vittoria in Europa, tante quante quelle ottenute in campionato. Dati che fanno riflettere.