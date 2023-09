Genk-Fiorentina: semi-flop sugli spalti. Ecco la motivazione

La prima giornata della fase a gironi di Conference League non colpisce nel segno in Belgio: niente tutto esaurito per Genk-Fiorentina

La prima giornata della fase a gironi di Conference League non colpisce nel segno in Belgio dove, in occasione della partita tra Genk e Fiorentina, non sembra esserci la possibilità per il tutto esaurito. Secondo quanto riporta Radio Bruno, infatti, non ci sarà il pienone alla Luminos Arena dove, in uno stadio da circa 25.000 spettatori, ne sono previsti circa 15.000. Il problema non sarebbe l'orario della partita ma, secondo quanto appreso dalla radio, i prezzi dei biglietti. La stima, quindi, è di arrivare tra i 14.000 ed i 15.000 spettatori paganti.