Gazzetta: l’eurotriplete è possibile. Ecco l’avversario n.1 della Fiorentina

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi celebra le cinque semifinaliste italiane nelle tre competizioni continentali per club: Milan e Inter avversarie in Champions League, Juve e Roma che puntano alla finale tutta italiana in Europa League e Fiorentina in Conference League. I viola, in particolare, sono designati come la favorita della terza coppa, in un primo momento snobbata ma territorio di caccia tricolore dopo la vittoria della Roma nella prima edizione. Sul quotidiano si legge che il Basilea avversario in semifinale ha dei problemi in difesa, mentre il West Ham, a bocce ferme la squadra di maggior rilievo, è spremuto dalla Premier League e probabilmente faticherà contro il tonico AZ Alkmaar nell'altra semifinale. Alla fine, l'avversario più tosto per la Fiorentina è la Fiorentina stessa, come ha dimostrato la gara di ritorno dei quarti di finale contro il Lech Poznan.