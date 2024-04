Fiorentina-Viktoria, rifinitura viola: tutti presenti per centrare la semifinale

Non figurano assenti nell'ultimo allenamento della Fiorentina prima di scendere in campo contro la formazione ceca

Seduta di rifinitura agli ordini di Vincenzo Italiano per la Fiorentina, attesa domani dai quarti di finale di ritorno di Conference League da giocare in casa contro i cechi del Viktoria Plzen partendo dallo 0-0 dell'andata. Nei 15 minuti iniziali, aperti alla stampa, i nostri inviati non hanno ravvisato assenze nel gruppo in maglia da allenamento gialla. Il che significa che i viola potranno tentare di approdare in semifinale con tutte le forze disponibili.