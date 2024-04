Fiorentina-Viktoria Plzen, un arbitro spagnolo dirigerà il match

La UEFA ha reso noti i nomi della squadra arbitrale che dirigerà l'importantissima sfida fra Fiorentina e Viktoria Plzen in programma per il prossimo giovedì (l'orario). Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano ad arbitrare la partita. Fischietto di grande esperienza, Gil Manzano arbitra in Liga dal 2012 ed è internazionale dal 2014. Ad assisterlo saranno Diego Barbero e Ángel Nevado con José Luis Munuera quarto uomo. Il VAR sarà Alejandro Hernández con Guillermo Cuadra AVAR