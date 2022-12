Curiosità: il Ranking UEFA stagionale della Fiorentina supera quello del Barça

E' un paradosso e non porta nulla di concreto, ma è tutto vero: dopo le fasi a gironi delle tre competizioni europee per club, la classifica dei coefficienti stagionali vede la Fiorentina al 36° posto, davanti al Barcellona e alla pari con Union Berlino, Sivasspor e Slovan Bratislava. Nel Ranking UEFA per club la squadra viola occupa attualmente il 103° posto [LEGGI LA GRADUATORIA COMPLETA]

Il calcolo

Come fanno i blaugrana ad essere così indietro? Consultando la legenda disponibile sul portale dell'organizzazione, si apprende che i 9 punti del Barcellona sono frutto della due vittorie con il Viktoria Plzen (2+2 p.ti), del pareggio al Camp Nou con l'Inter (1 punto) e della partecipazione alla fase a gironi (4 punti). La Fiorentina, partecipando alla Conference League, ha ottenuto gli stessi punti: due vittorie contro gli Hearts (2+2 punti), un pareggio e una vittoria contro il Riga (1+2 punti) e una vittoria contro il Basaksehir (2 punti). In più, i viola hanno ottenuto un punto per via del passaggio del girone come seconda classificata. Totale: 10 punti, più del Barcellona sceso in Europa League. Chissà se a fine stagione la squadra di Italiano avrà guadagnato ancora posizioni, e soprattutto se avrà modo di far punti anche nella prossima...