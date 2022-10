Conference League, Hearts-Fiorentina si vedrà anche in chiaro

Buone notizie per chi non seguirà la Fiorentina in Scozia e non ha accesso alle pay tv come Sky o ai servizi streaming come Dazn: la partita tra Heart of Midlothian e Fiorentina, valida per il terzo turno della fase a gironi di Conference League, sarà trasmessa in chiaro anche su Tv8, esattamente come avvenuto per la precedente in casa del Basaksehir. L'inizio del match è fissato per le ore 21.