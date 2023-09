Conference League, come seguire i sorteggi (ore 14:30) in tv e streaming

PRIMA FASCIA - Eintracht Francoforte, Dinamo Zagabria, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros.

SECONDA FASCIA - PAOK Salonicco, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt.

TERZA FASCIA - Genk, HJK Helsinki, Zorya, Astana, Besiktas, Spartak Trnava, Legia Varsavia, Olimpia Ljublijana

QUARTA FASCIA - Klaksvik, Breidablik, Zrinjski Mostar, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Nordsjaelland, Ballkani.

I club provenienti dallo stesso paese non potranno ovviamente affrontarsi in questa prima fase del torneo, esattamente come non potranno incrociarsi squadre inserite nella medesima urna. L'inizio della Conference League è previsto per il 21 settembre, mentre le ultime partite della fase a gironi verranno disputate il 14 dicembre.

Come seguire il sorteggio — Sono diverse le possibilità per vedere in diretta il sorteggio di Conference League: in chiaro si può assistere all'evento sul sito ufficiale dell'UEFA, o in alternativa tramite Sky, Sky Go, NOW e DAZN se si possiede un abbonamento. Altrimenti, Violanews assicura copertura in diretta testuale e, poco dopo la composizione del girone, un approfondimento sulle tre avversarie.

