Conference League: sorteggio concluso. Fiorentina in Ungheria Belgio e Serbia

Dopo aver superato il play off la Fiorentina ritrova l'ebbrezza dei sorteggi europei con le squadre arrivate alla fase ai gironi (tutti i risultati dei play off). I club provenienti dallo stesso paese non potranno ovviamente affrontarsi in questa prima fase del torneo, esattamente come non potranno incrociarsi squadre inserite nella medesima urna. L'inizio della Conference League è previsto per il 21 settembre, 5 ottobre, 26 ottobre, 9 novembre, 30 novembre e infine 14 dicembre.