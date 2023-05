Torino-Fiorentina: risultati, precedenti a analisi quote

Fiorentina, tra una finale conquistata e una da giocare c’è il Toro: l’analisi quote di Oddschecker

Redazione VN

Una dolce parentesi tra una finale appena conquistata e una da giocare. Questo sarà, per la Fiorentina, la sfida contro il Torino di domenica alle 15. I viola ci arrivano con l’entusiasmo di una notte indimenticabile, quella di Basilea, che dopo 128’ ha spedito la squadra viola in finale di Conference League. Alla quale ci sarà però tempo per pensare: mercoledì c’è infatti un’altra finale, quella di Coppa Italia, all’Olimpico contro l’Inter.

LE QUOTE – Analizziamo però, intanto, la partita contro il Toro. E tra due squadre che in termini di obiettivi hanno poco da chiedere al campionato. , secondo i principali siti scommesse i granata sono favoriti: il segno 1 vale 2.35 su Sportbet, 2.29 per Daznbet e Netbet. La vittoria della Fiorentina invece è quotata 3.40 da Betfair, 3.25 per Vincitu e 3.20 secondo Betway. L’X, infine, si trova a 3.35 su LeoVegas e Sportbet, 3.15 su Pokerstars. Regna l’equilibrio in quanto a gol segnati: il segno Goal è valutato 1.95 per bet365, 1.92 secondo LeoVegas e 1.87 su Starcasinò Bet. L’ipotesi opposta – il No Goal – è fissata 1.91 da Betfair, 1.87 per Planetwin e 1.82 secondo Snai. Per i bookies, l’Under 2.5 è favorito: 1.73 secondo Betfair, 1.70 per LeoVegas e 1.65 su Planetwin. L’Over 2.5 sale invece a 2.20 secondo bet365, 2.15 per Pokerstars, 2.10 su Better.

ULTIMI RISULTATI – Il Torino arriva da tre risultati utili consecutivi: i granata condividono proprio con la Fiorentina e con il Monza le posizioni dall’ottavo al decimo posto, tutti a 49 punti. La squadra di Juric non perde dal 29 aprile contro l’Atalanta. Tutte le successive gare utili sono anche finite con esito Under 2.5. La Fiorentina ha ritrovato il successo contro l’Udinese: dopo otto partite da imbattuti, i viola avevano perso contro il Monza e nelle quattro gare più recenti ne hanno vinte due. Da febbraio, soltanto in due sfide la squadra di Italiano è rimasta a secco di reti: contro la Juventus (1-0, il 12 febbraio) e il Napoli (1-0, il 7 maggio).

I PRECEDENTI – Quello di domenica sarà il 163° incontro in tutte le competizioni tra Torino e Fiorentina. 55 a 53 i successi per il Torino, con 54 pareggi: un equilibrio quasi perfetto. All’andata, al Franchi, finì 1-0 per i granata con gol di Miranchuk, appena la seconda vittoria del Torino sulla Fiorentina in tre anni. Ma non è l’unico precedente stagionale: ai quarti di Coppa Italia è andata diversamente: 2-1 per i viola, che hanno poi eliminato la Cremonese per approdare alla finale di Roma contro l’Inter. Chiudiamo con una statistica: tre delle cinque gare più recenti tra le due squadre hanno avuto esito Goal.