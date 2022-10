Spezia-Fiorentina: risultati, precedenti e le migliori quote

Spezia-Fiorentina, l’analisi quote di Oddschecker: la squadra di Gotti è imbattuta al Picco. Ma i viola sanno come fare

La Fiorentina ha superato 2-1 l’Istanbul Basaksehir e ora riparte dal campionato. Domenica è ancora Serie A: al Franchi arriva lo Spezia di Gotti, fischio d’inizio alle 15. I liguri hanno perso 1-0 contro la Salernitana nella scorsa giornata.

— Questa è solo la nona volta nella sua storia in cui la Fiorentina vince due o meno sfide nelle prime 11 partite di Serie A: l’ultima nel 2020/21, quando collezionò nove punti nelle prime undici e chiuse la stagione al 13° posto. Lo Spezia è – al pari del Bochum – una delle due squadre dei top cinque campionati europei che quest’anno ha raccolto tutti i punti in casa. Come analizzato da Oddschecker, quella ligure è una delle tre formazioni di A ancora imbattuta davanti al suo pubblico, insieme a Juventus e Napoli (due vittorie e tre pareggi per la squadra di Gotti). Anche se il mese di ottobre non sorride a Spezia e Fiorentina: solo il Verona (zero) ha collezionato meno punti delle due squadre (appena uno, con tre sconfitte nel parziale). È una sfida da ex per Vincenzo Italiano, che sulla panchina dei viola ha battuto sia all’andata che al ritorno lo Spezia nella scorsa stagione: ad oggi resta l’allenatore dei liguri con la miglior media punti (1.03 a match).

I precedenti — Nei quattro precedenti in A tra Spezia e Fiorentina sono tre le vittorie viola, completa il bilancio il pareggio nella prima sfida assoluta: 2-2 il 18 ottobre 2020. Come analizzato da Oddschecker, la squadra di Italiano ha segnato esattamente due gol in entrambe le trasferte giocate contro i liguri in campionato: 2-2 al Manuzzi nella prima sfida esterna, vittoria per 2-1 nell’ultimo match al Picco del 14 febbraio 2022 (gol di Piatek, Agudelo e Amrabat).

Le quote — Secondo i bookmaker, la Fiorentina è favorita per la vittoria: il segno 2 è proposto 1.91 da Betfair, 1.90 secondo Novibet e Netbet. L’eventuale successo dei padroni di casa è valutato 4.35 da 888Sport, 4.25 per Snai e Sisal. Mentre l’X è fermo a 3.65 per Novibet e Netbet, 3.50 su Planetwin. C’è equilibrio nella previsione dei gol segnati: l’Over 2.5 è a 1.90 per Bet365 e Betfair, 1.85 secondo Goldbet. La giocata inversa è valutata 1.95 da Pokerstars e Leovegas, 1.90 su Betfair. Più probabile che siano comunque entrambe le squadre a segnare: il Gol è offerto 1.80 da Bet365, 1.75 su Better e Goldbet. Il No Gol è quotato 2.08 da Leovegas e 888Sport, 2.05 per Betfair.