Salernitana-Fiorentina: risultati, precedenti e comparazione quote

Tutto sulla partita fra Salernitana e Fiorentina in programma mercoledì' alle 18 allo stadio Arechi di Salerno.

La sindrome di metà classifica non può impadronirsi di nessuna delle due. La Salernitana deve ancora blindare una salvezza che è ampiamente alla portata, considerando i sette punti di vantaggio sul Verona terzultimo, e vuole centrare l'obiettivo nel minor tempo possibile. La Fiorentina d'altro canto è ragionevole che punti sul percorso in Conference League e sulla finale di Coppa Italia dal momento che la rincorsa all'Europa attraverso la Serie A è quasi del tutto compromessa, ma ha comunque il dovere di onorare il campionato nel migliore dei modi, anche per tenere alto il morale in vista delle partite delle coppe. Il calcio d'inizio è in programma mercoledì alle 18 allo stadio Arechi di Salerno.

GLI ULTIMI RISULTATI - La Salernitana sta vivendo probabilmente il miglior momento della propria stagione. Non perde da nove partite, in cui sono arrivate due vittorie e sette pareggi, di cui l'ultimo molto prestigioso in casa del Napoli (1-1), evitando alla città rivale e agli azzurri di festeggiare lo scudetto nel proprio stadio la scorsa domenica. La Fiorentina d'altro canto è un po' sulle montagne russe: lo conferma il doppio confronto col Lech Poznan dove al ritorno ha rischiato seriamente di farsi rimontare, ha pareggiato con l'Atalanta in campionato e con la Cremonese in Coppa Italia qualificandosi per la finale, con in mezzo la sconfitta in rimonta sul campo del Monza. In compenso, nell'ultimo turno ha schiantato la Sampdoria 5-0 al Franchi.

I PRECEDENTI - Salernitana e Fiorentina si sono affrontate 15 volte in competizioni ufficiali, di cui 11 in Serie A, 4 in Serie B e 2 in Coppa Italia. Il bilancio nel complesso sorride ai viola, che hanno vinto in nove occasioni contro le quattro degli avversari; due invece i pareggi. Nella gara d'andata, la squadra di Italiano è riuscita ad imporsi col punteggio di 2-1 grazie alle reti di Bonaventura e Jovic che hanno reso inutile quella del momentaneo pari di Dia. Come riportato da , dopo aver guidato la Fiorentina dal 2015 al 2017, Paulo Sousa la ritrova per la prima volta da allenatore della formazione avversaria.

LE QUOTE - Nonostante l'impegno in trasferta contro un avversario in un momento positivo, stando a quanto analizzato da OddsChecker la Fiorentina è considerata favorita dagli operatori. Il successo dei viola all'Arechi è a 1.84 con Planetwin365, il pareggio tocca 3.90 con LeoVegas e Sportbet, mentre l'eventuale vittoria della Salernitana è a 4.75 per bet365. Secondo i bookmaker, è leggermente più probabile che si assista ad una gara spettacolare: l'Over 2.5 è a 1.82 per LeoVegas, l'Under 2.5 è a 2.00 per be365, Betfair e LeoVegas. Molto simili le valutazioni per quanto riguarda l'ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno: il Gol è a 1.80 per bet365 e LeoVegas, il No Gol è a 2.05 con Snai.