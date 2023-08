Genoa-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

I PRECEDENTI – Sono 114 le sfide totali tra Genoa e Fiorentina. Il bilancio dei precedenti è tutto in favore dei viola con 49 successi contro i 25 dei rossoblù, 40 i pareggi. L’ultima sfida si è giocata a gennaio 2022 in A, 6-0 per i toscani al Franchi. Anche nella gara d’andata i tre punti erano andati alla Fiorentina. Per trovare il successo più recente del Genoa bisogna arrivare al 2019: 2-1 al Ferraris, reti di Cristian Zapata e Kouamé. Pulgar in gol per i viola. Come analizzato da Oddschecker, le ultime due sfide tra le squadre sono finite con il segno Over 2.5.