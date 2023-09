Frosinone-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

I PRECEDENTI - Sono quattro i precedenti, tutti in Serie A, tra Frosinone e Fiorentina: una vittoria per parte, poi due pareggi. La sfida più recente che le ha viste coinvolte è quella giocata il 7 aprile del 2019, giocata però al Franchi: l'unica rete, decisiva ai fini del risultato, fu quella di Ciofani all'84'. L'ultima partita giocata a Frosinone, invece, è terminata 1-1 (9 novembre 2018). Conclusa in pareggio anche la sfida precedente, con i gialloblù sempre padroni di casa: 0-0 nel marzo del 2016. Chiude questa serie di precedenti la partita giocata in Toscana e che ha visto i Viola imporsi sugli avversari per 4-1. I ciociari, dunque, non hanno mai vinto contro la Fiorentina tra le proprie mura.

LE QUOTE – Come riferisce OddsChecker, la Fiorentina è favorita per la vittoria del match. Il segno 2, infatti, oscilla tra l'1.90 di Sisal e il 2.02 di Novibet e Netbet. Al contrario, la vittoria della squadra di casa è in grado di pagare fino a 4.10 volte la posta optando per Sisal (la quota è più bassa su Betfair e BerFlag, rispettivamente a 3.80 e 3.85). Il pareggio, invece, vale 3.65 su Snai, 3.70 su Betfair e BetFlag, arrivando a un massimo di 3.75 su LeoVegas. Per quanto riguarda il numero di gol, l'Over è in vantaggio sull'Under 2.5: il primo scenario è quotato 1.75 su Goldbet, 1.80 su Betfair, 1.85 su BetFlag. L'ipotesi opposta, e dunque quella secondo cui le reti rimarranno al di sotto della soglia di tre, vale 2.00 su Snai, Sisal, bet365, 2.08 su BetFlag. Infine, gli scommettitori sono convinti che entrambe le squadre andranno a segno: il Goal vale 1.74 su LeoVegas e BetFlag contro il 2.15 dello scenario opposto su Snai e Betfair.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.