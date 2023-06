Fiorentina-West Ham: le analisi quote su vincenti, gol e giocatori

LE QUOTE 1X2 – Londinesi di poco preferiti sui Viola: come evidenziato da Oddschecker, il segno 1 – la Fiorentina gioca formalmente in casa la finale – vale fino a 2.80 su Better, Goldbet e bet365 e non scende sotto quota 2.70 su LeoVegas, uno dei due bookmaker (insieme a Vincitu) che ritiene di pochissimo favoriti Cabral e compagni. Di poco più basse, mediamente, le quote sul segno 2: la vittoria del West Ham parte da 2.50 su Novibet e si trova a 2.60 presso diverse lavagne quali quelle di Netbet, Sportbet, DaznBet, Starcasinò Bet. La quota massima è 2.80 su LeoVegas, assoluta parità a 2.75 su Sisal. Più alte le quote sul segno X, che arriva a 3.20 su Sisal e Snai, non scendendo mai sotto la quota 3.00 di Betfair e Novibet.