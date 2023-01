Fiorentina-Torino: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina-Torino, l’analisi quote di OddsChecker: vige equilibrio, ma i viola sono favoriti. Under in vantaggio, dubbi sul Goal

Redazione VN

La sfida tra Fiorentina e Torino chiuderà il quadro degli anticipi del diciannovesimo turno del campionato di Serie A (il fischio d’inizio arriverà sabato 21 gennaio alle 20.45). Le due squadre si affronteranno nella terza gara di giornata, e lo faranno sapendo di arrivare all’appuntamento appaiate in classifica. Sono infatti 23 i punti collezionati sia dai viola che dai granata, che fin qui hanno raccolto sei vittorie a testa, cinque pareggi e sette sconfitte. Entrambe si trovano nelle zone tranquille della classifica, con un consistente vantaggio sulla parte più “rovente”, ma anche staccate di ben undici lunghezze dalle posizioni valide per una qualificazione europea.

GLI ULTIMI RISULTATI – La Fiorentina è reduce dalla sconfitta esterna per 2-0 sul campo della Roma (doppietta di Dybala), mentre il Torino è reduce da KO casalingo per 1-0 patito nel diciannovesimo turno contro lo Spezia (rete decisiva di Nzola). Entrambe le formazioni, che tra l’altro torneranno ad affrontarsi il prossimo 1° febbraio in Coppa Italia, sono alla ricerca di un risultato che possa consentire loro di ripartire dopo le prime sconfitte subite nel 2023. Il Torino insegue la vittoria in campionato dal 9 novembre, da quando cioè si è imposto per 2-0 in casa contro la Sampdoria (pareggi contro Roma, Verona e Salernitana). Dall’altra parte, la squadra di Italiano ha vinto contro il Sassuolo e pareggiato 1-1 contro il Monza prima della disfatta più recente. Gli ultimi impegni e le voci di mercato mettono Nico Gonzalez sotto la lente d’ingrandimento. Decisivo per il successo dei suoi contro il Sassuolo, l’argentino rimane uno dei principali indiziati ad andare in gol anche in questa occasione: una sua rete vale 3.75 su Sisal (solamente Jovic ha una quota più bassa, 3.00 sullo stesso portale).

I PRECEDENTI – Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 161 tra le due squadre. Il bilancio complessivo parla di un grande equilibrio in virtù delle 54 vittorie della Fiorentina, alle quali fanno da contraltare 54 pareggi e 52 affermazioni del Torino. La gara più recente giocata al Franchi risale al 28 agosto 2021: la squadra di casa riuscì a conquistare i tre punti grazie alle marcature di Vlahovic e Nico Gonzalez. La rete di Simone Verdi, per la parte granata, arrivò solamente all’89’, troppo tardi per rimettere in discussione il risultato del match. Considerando le sfide giocate in casa dai viola, l’ultimo successo dei granata risale addirittura al 2008/09, ma si trattava di un confronto di Coppa Italia. Parlando del campionato, dal 2000 in poi il Torino non è mai riuscito a imporsi in casa degli avversari. Globalmente, i granata hanno vinto il confronto più recente, giocato all’Olimpico Grande Torino. Era il 10 gennaio 2022 e la formazione di Juric siglava ben quattro gol (Sanabria, Brekalo, Brekalo, Singo), lasciando gli avversari a secco. Sanabria, riporta OddsChecker, sarà per i bookie il pericolo numero uno per il Torino: una sua rete vale 4.50 su Sisal (medesima la quota per Vlasic).

LE QUOTE – Sfida dal pronostico apertissimo quella tra Fiorentina e Torino, spiega OddsChecker. La sensazione degli scommettitori, tuttavia, è che in questo momento siano i padroni di casa a partire favoriti. La vittoria dei viola vale 2.14 su Novibet e Netbet, arrivando a un massimo di 2.17 su StarCasinò Bet. Al contrario, il segno 2 è in grado di pagare fino a 3.70 volte la posta su Betfair (rimane a 3.55 sia su Better che su Goldbet). L’X, infine, sta a 3.25 su Sisal, 3.30 su Planetwin. Considerando i gol siglati fin qui da Fiorentina e Torino, rispettivamente 24 e 20, i bookie mettono l’Under in una posizione di “vantaggio” rispetto all’Over 2.5. Per il primo segno si va dall’1.65 di Sisal e Better all’1.70 di Planetwin. L’ipotesi che arrivino almeno tre reti, invece, è quotata 2.10 su Better, 2.20 su Bet365. Qualche dubbio, infine, sul mercato del Goal/No Goal. Lo scenario che vede una delle squadre a secco di reti vale 1.80 su StarCasinò Bet, 1.87 su Planetwin. Poco più alta la quota del Goal: si va dall’1.85 di Planetwin all’1.95 di Bet365.