Fiorentina-Sivasspor: risultati, precedenti e analisi quote

L'analisi quote di Oddschecker la partita di CONFERENCE LEAGUE fra Fiorentina e Sivasspor in programma giovedì sera.

Redazione VN

I segnali di ripresa sono incoraggianti per la Fiorentina, a ridosso degli ottavi di finale di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano è stata sorteggiata con il Sivasspor, che in campionato sta facendo molta fatica ed è coinvolto nella lotta per non retrocedere. Il calcio d'inizio è in programma giovedì alle 21 all'Artemio Franchi di Firenze, la gara di ritorno si disputerà in Turchia dopo esattamente una settimana ma con orario diverso (18.45), allo stadio 4 settembre di Sivas.

GLI ULTIMI RISULTATI - La Fiorentina è imbattuta da cinque partite. La striscia è iniziata con la vittoria nettissima sul campo del Braga per i playoff della Conference, uno 0-4 che ha indirizzato fin da subito il discorso qualificazione; al ritorno i viola hanno saputo imporsi anche davanti al proprio pubblico per 3-2. Nel mezzo c'è stato il pareggio con l'Empoli, a cui in campionato ha fatto seguito la vittoria sul campo del Verona e soprattutto quella in casa contro il Milan per 2-1 nell'ultimo turno di Serie A. Il Sivasspor d'altro canto, dopo tre successi di fila, ha subito una brutta sconfitta sul campo del Karagumruk di Andrea Pirlo, che ha avuto la meglio in uno spettacolare 4-3. Un passo falso che tiene ancora la squadra di Riza Calimbay in apprensione, considerando che ha soltanto due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

I PRECEDENTI - Questo sarà il primo incontro in competizioni ufficiali tra Fiorentina e Sivasspor, così come è la prima volta per la formazione di Calimbay contro un'avversaria italiana. Stando a quanto riporta , i viola invece hanno già affrontato otto volte squadre turche, vincendo in sette occasioni e perdendo soltanto una partita; solo contro le portoghesi hanno un rendimento migliore. Per il Sivasspor sarà anche la prima trasferta in una fase ad eliminazione diretta in Europa.

LE QUOTE - La differenza di valori e il vantaggio del fattore campo pesano in modo importante nelle valutazioni degli operatori, che danno molta fiducia alla squadra di Italiano, come analizzato da OddsChecker. I viola sono favoriti a 1.38 per Snai, il pareggio arriva a 5.00 per Goldbet, Snai, StarCasinò Bet e Better, con l'eventuale impresa del Sivasspor che tocca la doppia cifra a 10.00 per Bet365 e Sisal. Secondo i bookmaker, è più probabile che si segni un buon numero di reti: l'Over 2.5 è a 1.82 con Planetwin, l'Under 2.5 è a 2.05 per Bet365 e Snai. Più sbilanciate le quote relative alla possibilità che entrambe le formazioni vadano a segno: il No Gol è a 1.73 con Snai e Planetwin, il Gol è a 2.10 con Bet365.