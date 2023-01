Fiorentina-Sassuolo: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina-Sassuolo, l’analisi quote di Oddschecker: i viola non superano gli avversari dal 2019

Redazione VN

Nel weekend è ancora campionato. Al via la diciassettesima giornata di Serie A: Fiorentina-Sassuolo apre il turno, in campo al Franchi sabato alle 15. I viola sono reduci dal pareggio per 1-1 contro il Monza, la squadra di Dionisi ha invece perso 2-1 contro la Sampdoria.

ULTIMI RISULTATI – La formazione di Italiano è in crescita: zero sconfitte nelle amichevoli durante la sosta, sei vittorie e un pari completano il bilancio. Il campionato è ripartito con l’1-1 al Franchi contro la squadra di Palladino. Al gran gol di Cabral nel primo tempo ha risposto Carlos Augusto nella ripresa. Bravo il portiere dei biancorossi Di Gregorio a salvare il risultato in più occasioni. Male nelle amichevoli il Sassuolo: una sola vittoria con il Marsiglia, poi tre k.o. contro Psv Eidhoven, Empoli e Inter. Gli uomini di Dionisi sono ripartiti con una sconfitta. Come riporta Oddschecker, non conquistano i tre punti in campionato dalla sfida con il Verona del 24 ottobre. Adesso la zona retrocessione è sette lunghezze più dietro, Berardi e compagni hanno bisogno di vincere.

I PRECEDENTI – Sono 20 i confronti totali tra Fiorentina e Sassuolo. Nel più recente dello scorso febbraio hanno avuto la meglio i neroverdi al Mapei: 2-1 al 90’, in gol Traoré e Defrel per i padroni di casa. Il solito Cabral per gli ospiti. Come analizzato da Oddschecker, i viola non superano gli avversari dal 2019 (1-2 al Mapei) poi tre pareggi e altrettante sconfitte. Negli ultimi sei incontri le due squadre non sono mai rimaste a secco di gol.

LE QUOTE - Secondo i bookmkaer, la Fiorentina è favorita: il segno 1 è valutato 1.73 da Starcasinò Bet, 888Sport e Planetwin. L’eventuale successo del Sassuolo è proposto 5.00 da Bet365 e Betfair, 4.75 secondo Sisal. L’X è offerto 3.95 da 888Sport e Novibet, 3.90 su Betfair. Analizzando la previsione delle reti totali, l’Under 2.5 è fissato a 2.10 da Bet365 e Betfair, 2.05 su Starcasinò Bet. Mentre l’Over 2.5 ha una quota più bassa: 1.79 secondo 888Sport, 1.72 per Goldbet e Sisal. Più probabile, secondo i bookie, che entrambe le squadre segnino: il Gol vale 1.75 su Bet365, 1.72 per Planetwin e Starcasinò Bet. Il No Gol è quotato 2.08 da Planetwin, 2.05 per Betfair e 2.02 secondo Starcasinò Bet.