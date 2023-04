Fiorentina-Lech Poznan: risultati, precedenti e analisi quote

Fiorentina - Lech Poznań è la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League: calcio di inizio alle 18.45, di giovedì 20 aprile, allo Stadio Franchi di Firenze.

Una formalità o poco più per la squadra di Vincenzo Italiano. La formazione viola è praticamente in semifinale, in virtù del successo per 4-1 in casa dei polacchi nella gara di andata. Insomma, salvo clamorose rimonte, la squadra toscana osserva chi tra Basilea e Nizza sarà il prossimo avversario.

GLI ULTIMI RISULTATI – Vola la Fiorentina. In campionato, ma soprattutto in Conference League. Biraghi e soci, dopo l’1-1 di lunedì contro l’Atalanta hanno inanellato il 14^ risultato utile di fila: una striscia di spessore e probabilmente impensabile a fine gennaio, quando la squadra sembrava entrata in una crisi senza fine. Invece gli uomini di Vincenzo Italiano sono stati capaci di trovare il bandolo della matassa. In Conference League i gigliati sono imbattuti da 9 nove gare di fila e cercano la decima vittoria consecutiva. In pratica, dalla terza giornata della fase a gironi, i toscani hanno iniziato a vincere e non si sono più fermati. Un record nel record per il club di Commisso, con 32 gol fatti nella competizione e 11 subiti. Per la formazione di John van den Brom, dopo aver dominato la fase a gironi ed essersi presi lo scalpo del Djurgården negli ottavi di finale, ecco il crollo nel match casalingo della sfida di andata. Praticamente non ha funzionato niente o quasi per i “Ferrovieri” travolti dalle giocate della squadra in maglia viola. La sconfitta per 4-1 è quasi una condanna, considerando che serve una vittoria con quattro reti di scarto per ribaltare la situazione. Aggiungiamoci che i polacchi hanno vinto solo una delle ultime 12 trasferte nelle competizioni europee (5N, 6P) e nel turno precedente, con il 3-0 in Svezia. Attenzione a Mikael Ishak. L’attaccante ospite ha preso parte a più gol in Conference League in questa stagione: ben nove, con cinquereti e quattro assist mettendo lo zampino in quasi la metà delle marcature del Lech nella competizione in corso (il 47%, ovvero 9/19).

I PRECEDENTI – Fiorentina vs Lech Poznań si gioca per la quarta volta. Come riporta Oddschecker, il bilancio sorride alla formazione toscana che ha vinto in due occasioni, a fronte di un solo successo avversario che risale al 2015-2016 in Europa League: 2-1 allo Stadio Franchi di Firenze. Complessivamente i toscani hanno affrontato sette volte squadre polacche: quattro acuti, un pari e la già citata sconfitta. Bottino completamente diverso per il Lech che in sette incroci contro formazioni del Bel Paese ha vinto una sola volta, con tre segni X e altrettante sconfitte.

LE QUOTE - Come rileva Oddschecker i siti di scommesse premiano gli uomini di Vincenzo Italiano. La quota migliore arriva da Leo Vegas a 1.33, con Netbet, Pokerstars Sport, Daznbet e Goldbet a 1.31. Quote siderali per il pari, con bet365, Sisal, Snai e Betfair a 5.50, mentre Starcasinò Bet scende a 5.40. Infine, il segno 2 decolla nel vero senso della parola. 9.50 su Better, 9.40 per Planetwin, con Sportbet e Betway concordi a 8.93. La quota più bassa arriva da Novibet a 7.85. L’Over 2.5 trova il gradimento degli operatori e si accende a 1.70 su Bet365, con Daznbet e Betfair a 1.67. L’Under 2.5 di conseguenza sale in maniera sensibile: 2.28 per LeoVegas e Netbet, mentre Planetwin e Goldbet recitano 2.22. Passiamo al Gol che non ha il favore del pronostico. 2.05 per Betway, Novibet, Sportbet e Pokerstars Sport, con Better a 1.67. Il No-Gol si attesta a 1.76 su LeoVegas, con Snai e Sisal a 1.73. Chiudiamo con il primo marcatore. In casa Fiorentina il favorito è Luka Jovic a 5.50 su StarcasinòBet, con Cabra a 5.00 su bet365, senza dimenticare Nicolas Gonzalez a 6.00 su Snai. Nelle fila polacche Mikael Ishak vola a 12.00 su Sisal, mentre Michael Kayode vale 16.50 su LeoVegas.