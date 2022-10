Fiorentina-Inter: risultati, precedenti e le migliori quote

Fiorentina-Inter, l’analisi quote di OddsChecker: ospiti favoriti, i bookie optano per l’Over. E attenzione a Calhanoglu…

Redazione VN

Appuntamento del sabato sera con il big match tra Fiorentina e Inter. Per entrambe le squadre, i tre punti potrebbero garantire l’energia necessaria per affrontare i prossimi match fino alla sosta. Da una parte, la doppia sfida con il Barcellona ha rianimato la squadra di Simone Inzaghi, che ora è chiamata a cambiare ritmo in campionato. La trasferta sarà ostica, seppur contro una Fiorentina che sta vivendo tra alti e bassi quest’avvio di campionato. La formazione di Italiano ha ipotecato la qualificazione al turno successivo in Conference League, ma è in crisi di risultati in Serie A.

Gli ultimi risultati

— I due successi consecutivi contro Sassuolo e Salernitana hanno rilanciato l’Inter e la sua ambizione di ritornare la squadra da battere. L’avvio “da incubo” dei nerazzurri, che hanno collezionato 18 punti nei primi 10 turni di campionato, sembra essere alle spalle, col futuro ad apparire più roseo. Il “bottino” conquistato finora è frutto di sei vittorie, nessun pareggio e quattro sconfitte. L’ultima disfatta risale alla sfida contro la Roma dello scorso 1° ottobre (1-2 a San Siro). Dall’altra parte c’è la Fiorentina, avversaria della squadra di Inzaghi in occasione dell’undicesima giornata di Serie A. I ragazzi di Vincenzo Italiano stanno faticando enormemente e, in campionato, i tre punti non arrivano dal 18 settembre (2-0 al Verona al Franchi): nell’ultimo weekend calcistico è giunto l’1-1 contro il Lecce e, ancor prima, il 4-0 subito in casa dalla Lazio. I viola sono ben lontani dalla zona europea e distanti appena cinque lunghezze da quella della retrocessione: un rendimento difficile da pronosticare prima dell’inizio della stagione, alla luce di un calciomercato interessante che aveva entusiasmato la piazza.

I precedenti — Fiorentina e Inter si sfideranno sabato per la 169esima volta in Serie A (l’85esima se si considerano solamente le gare giocate al Franchi). Il bilancio pende dalla parte degli ospiti, usciti vittoriosi da 69 incontri contro i 44 dei padroni di casa, 55 i pareggi. Ma la situazione si “ribalta” se si considerano solamente i match casalinghi dei viola: 29 i successi, 20 le disfatte, 35 le gare concluse con la X sul tabellone. Andando più in profondità, l’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Fiorentina in Serie A (cinque vittorie, cinque pareggi), dopo che aveva perso cinque delle sei gare precedenti contro i viola in campionato. I nerazzurri, inoltre, hanno vinto le ultime due trasferte contro la formazione toscana in Serie A. Gli ultimi precedenti che hanno avuto il Franchi come “teatro” si sono conclusi rispettivamente 1-3 (il 21 settembre 2021) e 0-2 (5 febbraio 2021). Nella loro storia nella massima competizione, solamente una volta tra il 1977 e il 1980 l’Inter ha ottenuto tre successi di fila fuori casa contro i viola. La Fiorentina, secondo quanto riferisce OddsChecker, è la vittima preferita di Hakan Calahanoglu in A: quattro reti, tre delle quali all’Artemio Franchi. Il centrocampista turco ha anche fornito quattro assist contro i viola nel torneo, contro nessun’altra squadra ha servito più passaggi vincenti: la quota che lo vede autore di una rete o di un assist è di 2.45 su Sisal. Su Snai, invece, un suo gol nel corso dei 90’ vale 4.50.

Le quote — Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Fiorentina-Inter è destinata a essere una sfida abbastanza equilibrata. La squadra di Inzaghi gode dei favori del pronostico: il suo successo ha una quota che va dal 2.00 di Snai al 2.10 di Goldbet, Better e Sisal. E la forbice tra il segno 1 e il 2 non è particolarmente importante: la vittoria dei padroni di casa è in grado di pagare fino a 3.75 volte la posta su Snai (la soglia rimane più bassa su LeoVegas e Betfair, rispettivamente a 3.65 e 3.70). Il pareggio, infine, raggiunge un massimo di 3.55 su Snai, mentre la quota è di 3.50 su Planetwin, Goldbet e Better. A proposito di reti, l’Over 2.5 è in vantaggio sull’Under. Il primo scenario vale 1.70 su Snai, 1.75 su Sisal, Planetwin, Better e Goldbet. L’ipotesi contraria, e dunque quella che ipotizza l’arrivo di meno di tre gol nel corso dei 90’, raggiunge un massimo di 2.05 su Betfair (mentre la quota rimane più bassa sia su Snai che su LeoVegas, rispettivamente a 2.00 e 2.02). Idee abbastanza chiare dei bookie, infine, in merito al Goal/NoGoal: lo scenario secondo cui una delle due squadre rimarrà a secco ha una soglia più alta (2.25 su Betfair contro l’1.60 del Goal, secondo lo stesso portale). Rispettivamente di 2.20 e 1.57 la medesima quota su Snai.