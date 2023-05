Fiorentina-Basilea: risultati, precedenti e analisi quote

Fiorentina - Basilea, l’analisi quote di OddsChecker: viola favoriti, l’ex Cabral può essere il protagonista

Redazione VN

Tra la finale di Praga e la Fiorentina c’è il Basilea. La squadra di Italiano, dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, vuole arrivare fino in fondo anche in Conference League e per farlo dovrà battere nel doppio confronto la compagine di Vogel che seppur protagonista di un’annata da dimenticare in campionato vuole nobilitare la sua stagione proprio in Europa.

ULTIMI RISULTATI – La Fiorentina arriva alla sfida dopo un percorso quasi netto nella competizione. Eccetto la sconfitta subita contro il Lech Poznan la squadra di Italiano, dagli ottavi in poi, non ha infatti mai perso collezionando in totale 3 vittorie con 11 reti segnate e 5 subite. Al Franchi la squadra di italiano ha subito solo un ko e un pareggio contro il Riga (1-1).

Se molto bene ha fatto in Conference League non si può dire lo stesso del rendimento del Basilea in campionato. La squadra allenata da Vogel infatti occupa al momento il quinto posto nella Super League, dominata dallo Young Boys. Un dato che fa registrare il risultato peggiore per il club da cinque anni a questa parte.

I PRECEDENTI – Fiorentina e Basilea si sono scontrate in precedenza solo in due occasioni che fanno riferimento alla fase a gironi dell’Europa League 2015/2016. In quel caso gli svizzeri riuscirono a ottenere il successo all’andata (1-2) mentre la gara finì in pareggio al ritorno (2-2).

Come riporta OddsChecker la Fiorentina ha come obiettivo quello di centrare un risultato storico. La viola potrebbe infatti tornare a giocare una finale europea 33 anni dopo l’ultima volta (Coppa Uefa 1989/1990), quando la squadra guidata da Graziani arrivò alla doppia finale contro la Juventus.

LE QUOTE – Per i maggiori siti di scommesse pochi dubbi, la Fiorentina è la squadra favorita per la vittoria. Un successo dei viola registra infatti la quota più bassa che parte dall1.38 di DaznBet, alll’1.39 di Vincitu, all’1.43 di Snai e all’1.44 di Sisal. Decisamente più alti i valori di un pareggio o di un successo del Basilea. L’X oscilla dai 4.55 di Novibet, ai 4.90 di GoldBet fino ai 5.00 di bet365 e i 5.20 di LeoVegas. Arriva fino ai 7.50 di Better e StarCasinò Bet e agli 8.40 di LeoVegas invece un successo della squadra di Heiko Vogel.

La Fiorentina ha una media gol di 2.67 gol a partita e la squadra di Italiano ha segnato fin qui ben 32 reti, sono 13 invece quelle subite. Percorso meno netto per il Basilea che ha una media di 1.75 reti a partita e ha messo a segno 21 gol con 17 reti al passivo. Quello del Franchi, vista l’importanza della gara, potrebbe essere un match equilibrato come testimoniano anche le quote in fatto di gol. Il Goal vale 1.75 per Snai, 1.77 per Planetwin 365 e 1.90 per StarCasinò Bet. Poco più alto il No Goal che invece si attesta sull’1.83 di bet365, l’1.90 di Betfair e l’1.94 di Planetwin 365.

Pochi dubbi invece sul numero di reti: entrambe le squadre hanno una buona attitudine al gol e soprattutto entrambe hanno fatto sempre registrare il segno Over 2.5 nelle ultime tre gare della competizione. Le chance che il numero totale di reti sia almeno di tre valgono 1.60 per Sisal e Snai e 1.63 per StarCasinò Bet. L’Under 2.5 si alza invece fino ai 2.16 di Planetwin 365, ai 2.25 di Better e ai 2.38 di LeoVegas.

In attacco Vincenzo Italiano potrà fare affidamento sui due miglior marcatori della competizione: Jovic e Cabral entrambi a quota 6 reti nella competizione. Una rete di Cabral, super ex della sfida, nei primi 90 minuti vale 2.15 per Snai e 2.25 per Sisal. La firma di Jovic invece si attesta sui 2.10 di LeoVegas e i 2.18 di StarCasinò Bet. Per i bookie però il favorito per aprire le marcature è l’attaccante brasiliano: in questo caso la quota come primo marcatore vale 5.00 per bet365 e 5.25 per Sisal. In casa Basilea il pericolo maggiore è rappresentato da Zeqiri che ha messo a segno fin qui 5 reti. La sua firma sul match vale 4.00 per Sisal e 4.90 per LeoVegas.