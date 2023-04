Fiorentina-Atalanta: risultati, precedenti e analisi quote

Fiorentina-Atalanta, un posticipo che sa di Europa: la comparazione quote di Oddschecker

Reduce dalla grande notte europea di Poznan, la Fiorentina riprende la marcia in campionato: al Franchi arriva l’Atalanta, che con 48 punti precede di sette lunghezze proprio i viola in classifica, con Juventus e Bologna in mezzo. Ma con una Fiorentina così, guardare chi sta davanti è decisamente lecito.

LE QUOTE – Una conferma arriva dai bookmaker. Come riferito da Oddschecker, i viola sono favoriti sulla Dea per il posticipo di lunedì sera. Il segno 1 oscilla tra i 2.35 di Snai, i 2.38 di Novibet e LeoVegas e i 2.45 di Betfair e Sportbet, con diversi operatori che si attestano sui 2.40. Resta comunque l’equilibrio, visto che il segno 2 varia tra i 2.85 (Goldbet e Better) e i 3.05 (Sportbet). In mezzo, una quota mediamente di 2.90, 2.95. Oltre quota 3.50 il segno X, che vale 3.55 su Goldbet, Better e LeoVegas. Assoluta incertezza per quanto riguarda il numero di reti: davvero di pochissimo favorito l’Over 2.5, la cui quota più alta è l’1.91 di bet365, partendo dall’1.78 di Planetwin365. L’Under 2.5 parte invece da 1.90 e raggiunge un massimo di 1.98 su LeoVegas. Più netta la distanza tra Goal e No Goal: favorito lo scenario in cui entrambe le squadre segnino almeno una rete, con quota massima rappresentata dall’1.70 di bet365. Poco sotto gli altri bookmaker. Tutti, però quotano maggiormente il No Goal: arriva anche a 2.20 su Betfair, 2.15 su Snai.

GLI ULTIMI RISULTATI –Come segnala Oddschecker, la Fiorentina sta tenendo un ritmo super: dopo la sconfitta del 12 febbraio contro la Juventus, i viola hanno raccolto – in tutte le competizioni – 11 vittorie e due pareggi in 13 partite. L’ultimo pari è quello dello scorso turno contro lo Spezia. Meno costante l’Atalanta: la Dea ha perso l’ultima contro il Bologna in casa, e nelle precedenti sei partite di Serie A aveva vinto due volte, perso tre, pareggiato una. All’andata, il 2 ottobre, il match si è concluso 1-0 per l’Atalanta.

I PRECEDENTI – Sono 119 i precedenti in Serie A tra le due squadre: il bilancio sorride ai viola, che ne hanno vinte 51, pareggiate 37 e perse 31. Ancora più schiacciante la superiorità in casa, con 36 vittorie della Fiorentina, 14 pareggi e nove vittorie dell’Atalanta in 59 partite. Attenzione al dato secondo cui la Fiorentina ha raccolto soltanto 9 dei suoi 41 punti contro squadre della prima metà di classifica: peggio ha fatto solo il Verona e il match contro l’Atalanta rappresenta un’ottima occasione per incrementare questa media. Anche se il bilancio recente parla nerazzurro: nelle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina, la Dea ha vinto cinque volte.