Basilea-Fiorentina: risultati, precedenti e analisi quote

Basilea-Fiorentina, per i viola c’è solo la vittoria: l’analisi quote di Oddschecker

Il gol di Amdouni al 92’ ha gelato il Franchi, ma per la Fiorentina niente è perduto. Certo, la sconfitta costringe i viola a vincere al St.Jacob-Park, ma anche i bookmaker sembrano fiduciosi a giudicare dalle quote: ecco, dunque, l’analisi del match contro il Basilea – semifinale di ritorno di Conference League.

LE QUOTE – Come riporta OddsChecker, i viola sono favoriti per la vittoria: il segno 2 oscilla tra l’1.75 di Novibet, bet365 e Betfair e non va oltre l’1.80 che si registra su Snai, Starcasinò Bet e LeoVegas. Il pareggio tocca la quota massima di 4.00 su Betfair, partendo dai 3.55 di Novibet, con in mezzo molti operatori che si attestano tra 3.70 e 3.80. Infine, la vittoria dei padroni di casa non trova concordi i bookmaker: si parte dai 3.95 di Novibet, mentre su Novibet, Betway, e DaznBet la quota sale a 4.15. Goldbet e Better aumentano a 4.30, ma la quota più alta si registra a 4.60 su bet365. Nonostante i viola siano favoriti per la vittoria nei 90’, la squadra svizzera lo resta per la qualificazione: Basilea in finale a 1.65, Fiorentina a 2.25.

Tornando alla partita e nello specifico al numero di gol, per i bookmaker è più probabile un match con almeno tre gol: l’Over 2.5 si trova in fatti a un massimo di 1.75 su Sisal, partendo dall’1.65 di Betfair. L’Under 2.5, invece, non scende mai sotto quota 2.00 e arriva a 2.15 su Snai e bet365. Per qualificarsi, alla Fiorentina serve vince con almeno due gol di scarto: un’eventualità che si trova a 5.00 su Betfair, 5.30 su Starcasinò Bet e 5.50 su bet365.

ULTIMI RISULTATI – I viola arrivano dalla vittoria in campionato contro l’Udinese, per 2-0. Ma in vista del ritorno contro il Basilea, a incoraggiare è il rendimento esterno in Conference nella fase a eliminazione diretta, in cui sono arrivate vittorie contro Lech Poznan, Sivasspor, e Braga. E in ogni occasione, i viola hanno sempre segnato quattro gol. Nel weekend appena passato il Basilea ha subito una pesante sconfitta sul campo del San Gallo (6-1): a tre giornate dalla fine, la squadra di Vogel è soltanto sesta in classifica.

I PRECEDENTI – Prima del match d’andata, erano stati soltanto due i confronti in competizioni ufficiali tra le due squadre, entrambi nella fase a gironi dell’Europa League 2015/16: ancora un 2-1 per gli svizzeri a Firenze, mentre a Basilea la partita finì con un pareggio per 2-2. In quell’occasione entrambe le squadre si qualificarono ai sedicesimi.