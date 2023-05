Barcellona imperativo: “Amrabat a tutti i costi”. Summit fissato, c’è il prezzo

Come scrive oggi Calciomercato.com, è già stato fissato un incontro Fiorentina-Barcellona-entourage Amrabat per definire la cessione del centrocampista marocchino in Catalogna. Il prezzo? 40 milioni di euro, ma i blaugrana non sembrano spaventati. Xavi, l'allenatore dei prossimi campioni di Spagna, ha indicato come prioritario l'acquisto dell'ex Verona a qualsiasi costo, mentre il mediano ha in testa solo il Barcellona, nonostante le offerte da parte di squadre come il Liverpool. La strada è piuttosto ben definita dopo il naufragio dell'operazione a gennaio per via delle tempistiche strette e della mancanza di liquidità, ma si procederà solo alle (non impossibili) condizioni di Commisso.