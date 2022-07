VN – Sirene di mercato dalla Francia per Igor: la situazione

Non solo interesse per Milenkovic che rischia di lasciare la Fiorentina, nelle ultime ore si è mosso qualcosa anche per Igor. Come raccolto da ViolaNews, il Rennes è molto interessato al difensore e nelle prossime ore è prevista un'offerta ufficiale al club toscano. I francesi sono a caccia di un difensore dopo che è sfumato l'obiettivo Kim.