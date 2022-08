FOTO VN – Dragowski è già a Spezia. Firme e visita a breve. Il punto

Adesso ci siamo per davvero. Come vi abbiamo anticipato, Bart Dragowski sta per diventare un calciatore dello Spezia. La trattativa fra i due club si è sbloccata in maniera definitiva ed il polacco si prepara a vestirsi di bianco. Spezia e Fiorentina si sono già scambiate tutte le documentazioni. Il calciatore, come testimonia il nostro scatto, è già arrivato a La Spezia e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con la società ligure. Firma attesa entro 36 ore. la Viola chiude un altro colpo in uscite.