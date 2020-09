VN – Borja Valero, le cifre dell’operazione per il ritorno in viola

Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di un clamoroso ritorno in casa Fiorentina. Dopo lo svincolo dall’Inter, infatti, è pronto il volume 2 dell’esperienza di Borja Valero a Firenze. Una gradita operazione quella orchestrata da Pradè e soci (APPREZZATA ANCHE DAI NOSTRI LETTORI) che è ormai a un passo dalla sua realizzazione.

Ma quali sono le cifre dell’operazione? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista spagnolo apporrà la firma su un contratto annuale con uno stipendio da 1,2 milioni. La concorrenza era ampia per aggiudicarsi l’ex Villarreal ed erano arrivate anche offerte superiori a quella viola: il Genoa aveva proposto 1,5. Ma al cuor non si comanda: e il ritorno in quella che è diventata casa sua ha fatto la differenza nella scelta di Borja Valero.

