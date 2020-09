Viola, quante partenze: via anche Brancolini, farà esperienza in un club toscano

Arezzo in cerca di un rinforzo tra i pali. Rinforzo che, stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb.com, è già stato individuato: è infatti forte l’interesse del club amaranto per il classe 2001 Federico Brancolini, di proprietà della Fiorentina.

Il giocatore vanta diverse estimatrici, ma al momento l’Arezzo sarebbe la squadra maggiormente in pressing: attesi sviluppi. Ricordiamo che la Fiorentina sta cedendo Agudelo che tornerà al Genoa prima di andare allo Spezia mentre Dabo è vicino al passaggio al Benevento.

