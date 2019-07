Veretout-Roma, iniziato incontro a Trigoria: si prova a chiudere

Nuova puntata del tormentone Veretout. E’ iniziato pochi minuti fa a Trigoria, quartier generale della Roma, l’incontro tra il ds Petrachi e gli agenti del centrocampista francese (Mario Giuffredi e il collaboratore Luigi Liguori): l’obiettivo è trovare un accordo con il giocatore per mettere in discesa una trattativa nella quale i giallorossi sono in vantaggio sul Milan, forti dell’offerta di 17 milioni + 2 di bonus alla Fiorentina. Lo riporta Gianluca Di Marzio. E UN ALTRO FRANCESE E’ AD UN PASSO DALL’ADDIO