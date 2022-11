Un baby centrale mancino per la Viola? Occhi su Lucas Beraldo. I dettagli

Notizia che arriva direttamente dal Brasile e dal distaccamento verdeoro di goal.com. Secondo quanto racconta il portale, la Fiorentina segue da molto vicino Lucas Beraldo, difensore 19enne in forza al San Paolo. Nessuna offerta ufficiale sul tavolo, almeno per il momento. Ma in Viale Fanti si sta già studiando una formula da presentare ai brasiliani al termine del mondiale in Qatar per la finestra di gennaio. Centrale mancino, Beraldo ha un contratto fino al 2026 col San Paolo e nella sua prima stagione da professionista ha collezionato 4 presenze.