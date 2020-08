Ufficiale: la Fiorentina cede due giovani in prestito alla Pistoiese

Confermata l’indiscrezione dell’edizione odierna di Tuttosport, che ha anticipato di poche ore l’ufficialità della cessione di E. Pierozzi e Simonti alla Pistoiese. I due terzini, freschi vincitori della Coppa Italia Primavera, si trasferiscono in arancione con la formula del prestito. Di seguito il comunicato del club toscano: “Con grande soddisfazione la US Pistoiese 1921 annuncia di essersi assicurata le prestazioni sportive dei calciatori Edoardo Pierozzi e Federico Simonti. […] Arrivano in maglia arancione con la formula del prestito, sottoscrivendo un contratto fino al 30 Giugno 2021″.