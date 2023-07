Vanta già tre stagioni tra i professionisti: debutta infatti in prima squadra con la Pistoiese, dove nella stagione 2020/21 colleziona trentatré presenze (con due gol) in Lega Pro, mentre in quella successiva gioca ventuno gare con l’Alessandria (una rete) in Serie B. Sempre tra i cadetti ha diviso lo scorso campionato, iniziato con la maglia del Como e terminato con quella del Palermo per un totale di cinque partite".