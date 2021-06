Tuttosport: la Juventus prepara l’assalto a Vlahovic. Ma Commisso farà muro

Per il quotidiano il numero nove viola è in cima alla lista dei desideri dei bianconeri

Almeno un nuovo bomber. Due se Cristiano Ronaldo nelle prossime settimane deciderà di chiudere l’avventura in bianconero con un anno d’anticipo. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport riguardo l’attacco della Juventus. Se il primo passo è la conferma di Alvaro Morata il secondo sarà l’assalto a Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il bomber dei viola, si legge, intriga per diversi motivi: età (21 anni), qualità tecniche e margini di miglioramento. Sarebbe un investimento, non un semplice acquisto. Vlahovic è il miglior nove del 2000 dopo Erling Haaland. A differenza del norvegese del Borussia Dortmund, però, l’ex Partizan ha costi un po’ più umani. A Firenze si parla di 50-60 milioni. Ma soprattutto, ora come ora, il patron Rocco Commisso non vorrebbe privarsi del proprio gioiello. La Juventus, un po’ come è successo un anno fa con Federico Chiesa, cercherà di arrivare a un buon compromesso con i viola. Provarci, non significa sempre riuscirci. Un tentativo verrà effettuato, poi dipenderà molto anche dalla Fiorentina, dal nuovo allenatore Rino Gattuso e dalla ricca concorrenza (al serbo pensa anche il Tottenham per il post Kane ).