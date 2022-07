Torreira ancora in Serie A? No, Bentancur: “Pre-accordo con Gattuso”

Dopo il divorzio polemico con la Fiorentina sembrava che Lucas Torreira potesse restare in Italia con un'altra maglia. Il regista uruguaiano era stato accostato alla Roma e proposto alla Juventus, ma alla fine non dovrebbe tornare in Serie A. Così almeno stando alle parole del suo agente Pablo Bentancur che ha annunciato un'intesa con il Valencia, ai microfoni di Sport 890: