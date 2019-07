Incontro, oggi pomeriggio, tra Inter e Fiorentina per parlare di un eventuale ritorno di Borja Valero a Firenze. Secondo, però, quanto raccolto da TMW, le parti non avrebbero parlato in maniera così decisa dello spagnolo. Probabile che l’attenzione di viola e nerazzurri si sia direzionata su altre possibili opportunità, come quella legata a Cristiano Biraghi, laterale cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, o Federico Chiesa, nel mirino della Juventus.