Tale padre tale figlio, niente Thuram per la Fiorentina

Così come padre Lilian, cercato dalla Fiorentina ai tempi del Monaco, neanche MarcosThuram vestirà viola. Il ragazzo era stato cercato in passato dalla Fiorentina. L'interesse poi non si è concretizzato, adesso il ragazzo è praticamente del Bayern Monaco. A giugno si libererà a 0, e i bavaresi hanno bruciato la concorrenza di Juve e Inter. A riportarlo è Sportmediaset.