Stramaccioni-Eteghlal, incontro positivo: torna calda la pista Thereau?

Schiarite all'orizzonte fra Andrea Stramaccioni e l'Esteghlal. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, le partire si sarebbero riavvicinate dopo la rottura di ieri. Il tecnico italiano, per ora, resta in Iran, con la parola del presidente Fatih che le promesse verranno mantenute. Anche quelle di mercato: fra le trattative saltate all'ultimo c'era quella per portare Cyril Thereau in Medio Oriente (LEGGI). Ora che la frattura pare sanata, non è escluso che la pista possa tornare calda.