Sottil sbarca a Cagliari: “Che accoglienza, sono carico! Mai avuto dubbi sulla mia scelta”

Manca solo l’ufficialità: Riccardo Sottil sarà un nuovo giocatore del Cagliari. La trattativa con la Fiorentina è durata alcune settimane e dopo gli impegni con la Nazionale Under 21 di Nicolato, l’attaccante classe ’99 ha deciso di iniziare la nuova avventura in Sardegna. Oggi l’arrivo in aeroporto – riporta gianlucadimarzio.com – accolto da decine di tifosi, queste le sue prime parole da giocatore rossoblù: “Sono felice e carichissimo. L’accoglienza è stata bellissima, non me l’aspettavo. Non vedo l’ora di allenarmi con i compagni di squadra ed il mister. Luca Pellegrini mi ha detto che qui è una piazza bellissima – ha spiegato Sottil – Conoscevo già Cagliari e la sua storia e non ho avuto nessuno dubbio a venire qui”.