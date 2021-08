Sky: Ronaldo ha chiesto di non giocare, vuole andarsene. Ma c’è la smentita

L'esclusione dal primo minuto è stata una precisa scelta del portoghese

Perché Cristiano Ronaldo è fuori nella Juve? Dopo la notizia delle formazioni ufficiali della sfida della Dacia Arena è scoppiato il caso. Gli aggiornamenti arrivano da SkySport, direttamente da bordocampo, così come dall'esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter: “Nella Juve scoppia il caso Ronaldo, che è in panchina. Da quello che ci risulta, il portoghese ha chiesto di non essere della partita. La speranza del portoghese è quella di trovare una soluzione nei prossimi giorni di mercato".Al momento però non risultano offerte ufficiali per il cinque volte pallone che percepisce un ingaggio monstre (circa 30 mln). Una grana non da poco per la società bianconera. L'altra esclusione eccellente della sfida, quella di Federico Chiesa è legata ad un suo problema muscolare.