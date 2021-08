Simy, addio alla Serie A? Spunta una pretendente dalla Liga

L'attaccante nigeriano del Crotone è finito nel mirino del Maiorca che potrebbe portarlo in Liga, sullo sfondo Lazio e Salernitana

Giorni importanti per il futuro di Simy - scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Dopo l’offerta da una squadra di Championship e l’interesse di Lazio e Salernitana, alla partita si è aggiunta anche una pretendente spagnola. Il Maiorca , infatti, ha messo sul tavolo del Crotone 3,5 milioni di euro. Il club è tornato in Liga dopo un anno in segunda e considera l’attaccante nigeriano la soluzione ideale per affrontare il prossimo campionato.

La Salernitana, allo stesso modo, è alla ricerca di un’attaccante per la Serie A: Simy sarebbe una garanzia ed è per questo che la società continua a spingere per il suo acquisto. Anche il giocatore al momento preferirebbe trasferirsi in Campania. La decisione finale spetterà a lui e dovrebbe arrivare la settimana prossima. In ogni caso lascerà il Crotone, dopo cinque anni fatti di 159 presenze e 66 gol.